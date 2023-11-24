مقهى يوظف مصابين بالخرف للعمل في خدمة الزبائن

المصدر: دبي - البيان

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يشتهر أحد المطاعم في اليابان، وهو «مطعم الطلبات الخاطئة»، بالأخطاء التي يقوم بها النُدُل عند توصيل الطعام إلى الزبائن، وذلك لأن الندل، الذين يعملون فيه كلهم مصابون بالخرف، وفق موقع «24».

وكشف تقرير صادر عن مجلة «فوربس» عن ردود أفعال الزبائن في هذا المطعم، حيث قال البعض إنهم طلبوا الهمبرغر وحصلوا على طبق من الزلابية، وتناولوه بسعادة، في حين قال آخرون، إنهم حصلوا على سلطة الجمبري عوضاً عن طلباتهم المختلفة، ومع ذلك خرجوا من المطعم سعداء وراضين.

وكما ذكرت مجلة فوربس: «بدلاً من التعامل مع الخرف على أنه مخيف، ومحبط فإن رواد المطعم يصفون التجربة بأنها لطيفة، وسعيدة، ومضحكة، واجتماعية، ومريحة».

وأوردت مجلة «فوربس» العديد من المفارقات، التي حدثت مع الزبائن، على سبيل المثال، جلست إحدى النادلات شاردة الذهن مع مجموعة من الزبائن في المطعم، عوضاً عن تقديم الطعام لهم، كما طلب نادل آخر من أحد الزبائن إحضار الطلبات لضيوفه بدلاً منه، ولم تكن هذه الحوادث مزعجة للزبائن، بل على العكس فقد أخذوها على محمل المزاح والمرح.