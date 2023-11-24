للمرة الأولى في التاريخ .. الكاميرا ترصد «جرذاناً» عملاقة نادرة

المصدر: وكالات

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اكتشف فريق من علماء المتحف الميداني في شيكاغو، عام 2017، نوعا جديدا من الجرذان العملاقة التي يعتقد أنها تستطيع كسر ثمرة جوز الهند بأسنانها الحادة.

وتشير New Atlasـ إلى أن الكاميرا رصدت مؤخرا هذا المخلوق النادر للغاية في البرية لأول مرة.

ويذكر أن جرذان وانغونو (الاسم العلمي Uromys vika) تعيش في جزيرة في جنوب المحيط الهادئ تحمل نفس الاسم. يمكن أن يصل طول هذا النوع من الجرذان إلى 45.7 سم ووزنها إلى 1 كغم. وهي أكبر بثلاث- أربع مرات من الجرذان العادية، وفقا لروسيا اليوم.

وكان الناس سابقا يعرفون شكل هذه الجرذان بفضل الرسوم التوضيحية التي رسمت استنادا إلى وصف السكان المحليين والعلماء المحظوظين الذين رأوا عينة واحدة بأعينهم. والآن تمكنت الكاميرات المثبتة في جميع أنحاء الجزيرة من التقاط 95 صورة واضحة.

ويقول الدكتور تيرون لافيري: "تظهر الصور أن الجرذ العملاق وانغونو يعيش في الغابات البدائية في زائير، حيث تمثل هذه المنطقة (خاصة أراضي قبيلة دوكوسو) آخر موطن متبق لهذا النوع. ولكن للأسف تمت الموافقة بالفعل على إزالة الغابات في زائير، وإذا استمر هذا، فسوف تنقرض هذه الجرذان العملاقة".