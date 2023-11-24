أكبر عدد من البقع الشمسية منذ أكثر من عقد

المصدر: دبي - البيان

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رصد علماء ظهور أكبر عدد من البقع الشمسية وأكثرها كثافة منذ أكثر من عقد من الزمن، وتقع على الجانب القريب من الشمس المواجه للأرض، وفق «لايف ساينس».

وأصبحت هذه البقع الشمسية مصدراً للعديد من التوهجات الشمسية،

والتي قد يكون كوكبنا قريباً في مرماها، ما قد يؤدي إلى عواصف مغناطيسية في الأسابيع المقبلة.

ولم يشكل ظهور البقع مفاجأة للعلماء الذين كانوا يتتبعون «الهزات الشمسية» أو التموجات على سطح الشمس من المنطقة. ووفقاً لهم، فإن منطقة البقع الشمسية كبيرة جداً لدرجة أنها تؤثر على اهتزاز الشمس بأكملها.

ومنذ ظهورها، انقسمت مجموعات البقع الشمسية وولدت بقعاً شمسية جديدة، ما أدى إلى إنشاء «أرخبيل شمسي من البقع الشمسية».

ويحذر الخبراء من احتمال حدوث المزيد من هذه التوهجات في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد تؤدي التوهجات الوشيكة أيضاً إلى ظهور انبعاثات كتلية إكليلية من الجزيئات الشمسية المشحونة التي يمكن أن تصطدم بالأرض وتؤدي إلى عواصف مغنطيسية أرضية قوية.