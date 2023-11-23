الذكاء الاصطناعي يتنبأ بإصابة غير المدخنين بسرطان الرئة

المصدر: دبي – البيان

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طوّر باحثون من مركز أبحاث تصوير القلب والأوعية الدموية التابع لمستشفى ماساتشوستس العام، وكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تحديد غير المدخنين المعرّضين لخطر الإصابة بسرطان الرئة.

ووفقاً للدراسة، فإن الباحثين طوّروا نموذج «CXR-Lung-Risk» باستخدام 147,497 صورة بالأشعة السينية للصدر، لنحو 40,643 مدخناً من دون أعراض وغير مدخنين للتنبؤ بمخاطر الوفيات المرتبطة بسرطان الرئة.

ومن بين 17407 مرضى شملتهم الدراسة، بمتوسط عمر 63 عاماً، تم اعتبار 28% منهم مرتفعي الخطورة من خلال نموذج الذكاء الاصطناعي، وتم تشخيص إصابة 2.9% من هؤلاء المرضى بسرطان الرئة لاحقاً.