الأسنان تكشف أصل الهجرات

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكّن فريق بحثي ألمانيا، بقيادة مجموعة ولاية بافاريا للأنثروبولوجيا في ميونخ الألمانية، من الحصول على معلومات عن المرحلة الأولى من حياة البشر البالغين منذ أوائل العصور الوسطى في جنوب بافاريا، من خلال تحليل النظائر لأسنانهم.

وحللت الدراسة نحو 150 بقايا هيكل عظمي بشري في أوائل العصور الوسطى، والتي كشفت عن أنَّ العديد من البافاريين الأوائل الذين دفنوا حوالي عام 500 بعد الميلاد، ينحدرون من مناطق جغرافية أخرى، حيث تختلف ممارسات التغذية، والتي تبيّن أنَّ النساء تناولن نظاماً غذائياً يتكون بشكل أساسي من الدخن خلال سنوات تكوينن، ولم تكن زراعة الدخن شائعة في أوروبا الشرقية وحتى آسيا في ذلك الوقت.

وكشفت نتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة «بلوس ون»، أن بعض الأطفال في بافاريا في أوائل العصور الوسطى، كانوا يرضعون رضاعة طبيعية لفترات أطول بكثير مما هو عليه اليوم.