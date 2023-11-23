مشروع «لتنقية المياه» بالهيدروجيل

المصدر: دبي - البيان

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تمكن علماء جامعة تومسك الروسية بالتعاون مع زملائهم من جامعة براويجايا الإندونيسية من الحصول على هيدروجيل من النفايات الغذائية يصلح لتنقية المياه الطبيعية من المعادن الثقيلة، وفق «تاس».

ويقول أنطونيو دي مارتينو، الأستاذ المساعد في كلية بحوث العمليات الكيميائية والطبية الحيوية في جامعة تومسك للعلوم التقنية: «الميزة الفريدة لطريقتنا هي استخدام نهج متكامل يتضمن المعالجة بالموجات فوق الصوتية. والاستخراج بالموجات فوق الصوتية طريقة غير تقليدية لتحسين عمليات الاستخراج. ولها مزايا عديدة مقارنة بالعمليات التقليدية، مثل معالجة المذيبات».

وقد خلط الباحثون مستخلص السكاريد الناتج مع مادة مثبتة للخليط للحصول على هيدروجيل ذي مسامية عالية، ما يسمح له بامتصاص الكثير من الماء على مساحة كبيرة. الميزة الرئيسية له هي القدرة العالية على امتصاص المعادن الثقيلة: الكروم والرصاص والكادميوم والزئبق والكوبالت. كما يمكن فصل هذا الهيدروجيل بسهولة عن الماء عن طريق التجفيف البسيط، ما يسمح باستخدامه، في المرشحات ووحدات تنقية المياه.