صدمة أصابت الأطباء.. العثور على ذبابة حية في أمعاء رجل

المصدر: وكالات

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عقدت الدهشة ألسنة أطباء في ولاية ميسوري الأمريكية، بعد أن عثروا على ذبابة مكتملة النمو تعيش داخل أمعاء مريض كان يخضع لعملية تنظير روتينية، وفقا لما ذكرت المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي مؤخرا.

وأوضحت المجلة أن تلك الحادثة الغريبة جرت مع رجل يبلغ من العمر 63 عامًا، كان لديه ذبابة تعيش داخل أمعائه، وفقا لقناة الحرة.

وكان الرجل قد حضر لإجراء فحص روتيني لسرطان القولون في وقت سابق من هذا العام. وأجرى الأطباء في مستشفى ميسوري تنظير القولون، وهو إجراء يتم فيه إدخال كاميرا في الأمعاء للتحقق من وجود أي تشوهات أو خلايا ورم أو تقرحات.

وخلال تنظير القولون، وهي المنطقة الموجودة في الجزء العلوي من الأمعاء الغليظة، عثر الأطباء على ذبابة حية كانت قد نجت بطريقة ما من حمض المعدة.

وقال الأطباء: "تمثل هذه الحالة اكتشافا نادرا للغاية بمنظار القولون.. هذا الحالة تشكل لغزا يتوجب حله لمعرفة كيف وصلت تلك الذبابة إلى القولون".

وذكر المريض أنه لم يتناول أي طعام في اليوم الذي سبق التنظير، وأنه اكتفى بشرب السوائل المسهلة التي تخرج كافة الطعام والفضلات من الأمعاء.

وقبل ذلك بيوم (قبل 48 ساعة من التنظير)، أوضح المريض أنه تناول البيتزا وقطعا من الخس، دون أن يرى أية حشرات في طعامه.