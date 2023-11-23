بيانات «درب التبانة» تتحول أنغاماً سيمفونية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت الملحنة صوفي كاستنر، بالتعاون مع مركز شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا، من ترجمة البيانات الدقيقة المنبعثة من قلب مجرتنا درب التبانة إلى أنغام سيمفونية آسرة، وفق «سبيس».

ويأتي هذا التعاون غير المسبوق في إطار مشروع «صوتنة» البيانات الخاصة بالمركز، لإضفاء لمسة فنية على المعلومات العلمية الأولية.

وتتضمن عملية الصوتنة استخدام الخوارزميات لتحويل البيانات الرقمية التي تم جمعها بواسطة التلسكوبات الفضائية إلى أصوات مسموعة. ومع ذلك، تقدم شراكة كاستنر بعداً جديداً تماماً لهذا المشروع.

ووصفت كاستنر عملها هذا في بيان، قائلة: «الأمر أشبه بكتابة قصة خيالية تعتمد إلى حد كبير على وقائع ومعطيات حقيقية».