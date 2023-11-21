الحيوانات الأليفة تبطئ شيخوخة الدماغ

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دراسة أن انخفاض القدرات المعرفية في الشيخوخة يتقلص بين أصحاب الحيوانات الأليفة. كما أن العمليات التنكسية بين مالكي القطط والكلاب تبطأ كثيراً لدى الذين يتجولون مع حيواناتهم، وفق صحيفة «إزفيستيا».

وتشير مجلة «ساينتفيك ريبورتس» إلى أن نتائج الدراسة أظهرت أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون بمثابة مصادر للدعم الاجتماعي. وأن التفاعل معها يمكن أن يقلل من مؤشرات التوتر، مثل ضغط الدم ومستوى هرمون الكورتيزون ومعدل ضربات القلب.

وقد درس فريق علمي برئاسة الدكتورة إيريكا فريدمان من جامعة بنسلفانيا العلاقة بين امتلاك الحيوانات الأليفة والتغيرات في الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن. واتضح أن انخفاض القدرات المعرفية كان أبطأ لدى الذين يمتلكون حيوانات أليفة مقارنة بالآخرين الذين ليس لديهم هذه الحيوانات.