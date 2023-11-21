برنامج ذكاء اصطناعي يفكّ رموز الألواح المسمارية

المصدر: دبي – البيان

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طوّر فريق بحثي ألماني من باحثين من 3 جامعات ألمانية: جامعة مارتن لوثر هالي فيتنبرغ، وجامعة يوهانس غوتنبرغ ماينز، وجامعة ماينز للعلوم التطبيقية، برنامجاً جديداً للذكاء الاصطناعي قادراً على فكّ رموز نصوص اللغة الأكادية التي يصعب قراءتها على الألواح المسمارية.

ويستخدم برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد نماذج ثلاثية الأبعاد للأجهزة اللوحية، مما يوفر نتائج أكثر موثوقية بكثير من الطرق السابقة، حيث استخدم الباحثون نماذج ثلاثية الأبعاد لما يقرب من ألفي لوح مسماري، بما في ذلك حوالي 50 لوحاً من جامعة مارتن لوثر الألمانية.

ووفقاً للتقديرات، لا يزال هناك حوالي مليون من هذه الألواح المسمارية في جميع أنحاء العالم، ويبلغ عمر العديد منها أكثر من 5000 سنة، وبالتالي فهي من بين أقدم السجلات المكتوبة الباقية للبشرية.