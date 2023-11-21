الكوكب الأحمر يختفي من سماء الأرض لمدة أسبوعين

المصدر: دبي - البيان

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اختفى المريخ من سماء الأرض، السبت الماضي، في ظاهرة فلكية فريدة ستستمر لمدة أسبوعين.

وقد يبدو هذا الاختفاء حسب «روسيا اليوم» دراماتيكياً ولكنه في الواقع لا يثير الذعر لأنه نتيجة ظاهرة علمية تعرف باسم «الاقتران»، وهي الفترة التي تحجب فيها الشمس المريخ والأرض بعضهما عن بعض.

ووفقاً لموقع In the Sky، فإن كلاً من المريخ والشمس سيكونان في كوكبة الميزان. وسيكون الكوكب الأحمر غير قابل للرصد لعدة أسابيع، حيث يغطيه وهج نجمنا.

وفي أثناء الاقتران الشمسي، وهو الحدث الذي تشهده الأرض والمريخ كل عامين أرضيين، سيكون الكوكبان الثالث والرابع من الشمس (المريخ الأرض على التوالي) ، في أقصى مسافة بينهما. وعادة ما تكون المسافة بين المريخ والأرض نحو 140 مليون ميل (225 مليون كيلومتر). وخلال الاقتران الشمسي، سيتم الفصل بين الأرض والمريخ بنحو 235 مليون ميل، أي أكثر من ضعفي ونصف متوسط المسافة بين كوكبنا والشمس.