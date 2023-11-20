حفرة بسقف سيارة في فرنسا تشير إلى احتمال سقوط نيزك

المصدر: أ ف ب

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أثارت حفرة غامضة بسقف سيارة في فرنسا فرضيات عن احتمال سقوط نيزك.

وتحدثت فرق الإطفاء والشرطة في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا عن احتمال سقوط نيزك اليوم، بعد تدخل عناصرهما إثر بلاغ تلقوه عن سيارة بها ثقب قطره نصف متر في سقفها.

واستدعي عناصر الإطفاء، صباح اليوم، للتدخل بسبب انبعاث دخان من سيارة كانت متوقفة في حي بضاحية المدينة الواقعة في منطقة الألزاس.

وكتب الإطفائيون، في تقريرهم عن عملية التدخل التي أجروها: «بنتيجة ما تعرف عليه الفريق الأول، نشتبهُ في سقوط جسم نجمي».

وقال قائد فرق الإطفاء ماتيو كولبير: «عند وصولنا، لاحظنا حفرة ارتطام كبيرة نسبياً، يبلغ قطرها نحو 50 سنتيمتراً، مر عبر السقف والجزء السفلي من السيارة وخزانها». وخلص بحث إلى عدم وجود نشاط إشعاعي.

وأضاف: «لم نعثر على أي جسم»، مفترضاً أنه «إما أن الجسم كان صغيراً جداً بحيث لا يمكن العثور عليه، وإما أن الاصطدام كان كبيراً لدرجة أن الجسم تفكك وتحوّل إلى غبار».

وتابع: «لا تزال لدينا شكوك حول وجود حصاة» يبلغ عرضها نحو سنتيمترين في الموقع. وسُلّم هذه الحصاة إلى الشرطة لإجراء مزيد من التحليل لتحديد طبيعتها.

وقال ناطق باسم الشرطة: «إنه جسم بحجم حبة بندق، يشبه الخشب المحروق، وخفيف للغاية»، لافتاً إلى أن الجسم سيرسَل إلى خدمة الشرطة العلمية في باريس.

وتساءل الشرطي: «هل جاء جسم ما من الفضاء؟ هذا السؤال برمته»، مضيفاً: «حتى الكرة التي تلقى بسرعة عالية جداً على منحدر يمكن أن تسبب ضرراً. لكن لا يزال يتعين علينا إثبات أنه جسم أتى من الفضاء».