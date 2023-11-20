صاروخ ياباني ثقيل إلى الفضاء خلال الأعوام المقبلة

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) عن الموعد الذي ستنفذ فيه عملية إطلاق صاروخ «H3» الفضائي الثقيل، حسب «روسيا اليوم».

وحول الموضوع قال رئيس الوكالة: «بعد المحاولة الفاشلة التي جرت في مارس الماضي، نتوقع أن الإطلاق التالي لصاروخ H3 سيتم ما بين أبريل 2024 ومارس 2025».

وأضاف: «لقد حققنا تقدماً كبيراً فيما يتعلق بالموثوقية بالنسبة لهذا الصاروخ، لقد قررنا إطلاقه خلال فترة السنة المالية المقبلة، هذا القرار اتخذ بناء على نتائج الاختبارات الإضافية التي أجريناها على أنظمة الاحتراق للمحرك الأساسي للصاروخ».