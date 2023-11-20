قطار مغناطيسي معلق بطول 5 كيلو مترات

المصدر: برلين - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخطط برلين لاختبار قطار مغناطيسي معلق على مسار تجريبي بطول 5 كيلو مترات، ومن المتوقع أن يكون القطار المعلق، الذي يُعرف اختصاراً باسم «ماجليف»، أرخص وأسرع في البناء من إنشاء خط سكك حديدية جديد تحت الأرض، وفقاً لديرك شتيتنر، الرئيس الإقليمي للحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم في ولاية برلين.

وأوضح شتيتنر أن من المميزات الأخرى للمشروع هو أن القطار المعلق سيعمل بدون سائق، وذلك في ضوء النقص المزمن في الموظفين في وكالة النقل العام المحلية (BVG)،

وذكرت وسائل إعلام في برلين أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في برلين، وافق على الخطة.

وبحسب بيانات شتيتنر فإن مسار الاختبار سيتكلف ما بين 80 مليوناً و85 مليون يورو، ومن المقرر تمويله من صندوق بقيمة 5 مليارات يورو مخصص لمشاريع مكافحة تغير المناخ.

ولم يحدد شتيتنر المسار، الذي يمكن أن يمر فيه الطريق التجريبي عبر المدينة، كما لم يتضح بعد متى سيبدأ البناء.

وخلال الفترة من عام 1984 حتى عام 1991 كان لدى برلين الغربية خط قطار ماجليف قصير، أطلق عليه اسم «إم-بان»، والذي جرى استخدامه في البداية كمشروع تجريبي، ثم دخل في التشغيل المنتظم لفترة قصيرة، ولكن تم التخلي عن الخط بعد وقت قصير من إعادة توحيد شطري ألمانيا.