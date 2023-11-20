روبوتات حيوية عائمة تحاكي حركة الكائنات المائية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

درس العلماء من جامعة «كانط» الفيدرالية وجامعة «لوباتشيفسكي» في نيجني نوفغورود، حركات الكائنات المائية، وحددوا المراحل الرئيسية لتطوير الروبوتات العائمة، حسب «روسيا اليوم».

أفادت بذلك الخدمة الصحافية لجامعة «كانط» . ونشر مقال بهذا الشأن في مجلة Physics of Life Reviews.

وقالت الخدمة الصحافية إن دراسة الآلية التي تستخدمها الأسماك والسلمندر والسلاحف للتحرك في الماء مكنت العلماء من صياغة المراحل الرئيسية لعملية تطوير الروبوتات ذات الشكل الحيوي.

كما أوضح المقال، أن العلماء درسوا الآليات الأساسية التي تستخدمها الأسماك والسلمندر والسلاحف للحركة في الماء وأكثر الطرق فعالية لاستخدام هذه الآليات من قبل الروبوتات الحيوية. وقالت الجامعة: «لقد قمنا أخيراً بصياغة المراحل الرئيسية لعملية تطوير الجيل الجديد من الروبوتات العائمة ذات الشكل الحيوي». ويشير المقال إلى أن الباحثين كانوا يطورون، منذ التسعينيات، مجموعة متنوعة من الآليات التي يمكن للروبوتات استخدامها بغية محاكاة حركات الكائنات المائية، لكن هذه النماذج لم تكن كافية لتغطية الحركات التي تم تسجيلها في الطبيعة.