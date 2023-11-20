نيكاراغوية ملكة جمال الكون 2023

المصدر: (دبي - البيان)

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فازت شانيس ألوندرا بالاسيوس كورنيجو، ممثلة نيكاراغوا، البالغة من العمر 23 عاماً، بلقب ملكة جمال الكون الدولية لعام 2023، التي أقيمت نهائياتها مساء أول من أمس في السلفادور، حسب «روسيا اليوم». وفازت بلقب الوصيفة ممثلة تايلاند، أنطونيا بورسيلد، البالغة من العمر 27 عاماً.

ومثلت روسيا، صاحبة لقب ملكة جمال روسيا 2023، مارغريتا غولوبيفا، البالغة من العمر 22 عاماً من بطرسبورغ. وعرضت المشاركة الروسية، يوم الخميس، الزي الوطني «الأميرة البجعة»، الذي ابتكرته مصممة الأزياء أولغا مالياروفا استناداً إلى القصص الخيالية الروسية. تم استخدام الدانتيل والأحجار شبه الكريمة في إنشائها.

و«ملكة جمال الكون» هي مسابقة جمال دولية سنوية، وهي من أعرق مسابقات الجمال في العالم. شاركت في المسابقة هذا العام فتيات من أكثر من 80 دولة.