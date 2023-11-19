احتجاز سيدة في أمريكا أطلق طفلها النار من مسدس بالخطأ

المصدر: أ ب

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كشفت الشرطة الأمريكية أن امرأة تواجه تهمة تعريض طفل للخطر، بعدما عثر طفلها الصغير على مسدس في حقيبتها، وأطلق النار بطريق الخطأ في متجر وول مارت جنوبي ولاية أوهايو الأسبوع الماضي.

وأوضحت إدارة شرطة ويفرلي أن المرأة أخبرت الضباط، الذين استجابوا بعد الساعة 11 صباحاً بقليل يوم الخميس، أن الصبي البالغ من العمر عامين أخذ سلاحها الناري من طراز تاروس عيار 9 ملم من حقيبتها، وأطلقه.

وقالت الشرطة إن الرصاصة اخترقت سقف المتجر، وأصيب الطفل بجروح طفيفة في جبهته «بسبب ملامسته لخزانة الرصاص».

وأضافت الشرطة أن المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، تم احتجازها ووجهت إليها تهمة تعريض طفل للخطر في محكمة مقاطعة بايك.

وذكرت الشرطة أنه تم إطلاق سراح الصبي تحت رعاية وصي ونقله إلى مركز رعاية عاجلة.

وقالت شرطة ويفرلي، في بيان على صفحتها عبر «فيسبوك»، إن مثل هذه الحوادث «تؤكد الحاجة إلى زيادة الوعي وإجراءات السلامة» وأن الإدارة «تؤكد أهمية ملكية الأسلحة النارية وتخزينها بشكل مسؤول، خاصة في حال وجود أطفال».