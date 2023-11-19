تنوّع لون «ذبابة الذيل الأزرق» نشأ قبل 5 ملايين عام

المصدر: دبي ـــ البيان

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لأكثر من 20 عاماً، درس فريق بحث في جامعة لوند السويدية، ذبابة الذيل الأزرق، والذي يكون الإناث فيه في 3 أشكال مختلفة، أحدها مظهر يشبه الذكر، وهو ما يحميها من مضايقات التزاوج.

في الدراسة الحديثة، التي نُشرت في مجلة «نيتشر للتطور والبيئة»، وجد الفريق أنَّ هذا التنوع الجيني في اللون المشترك بين عدة أنواع، نشأ من خلال تغييرات في منطقة جينومية معينة، نشأ قبل 5 ملايين سنة على الأقل.

وأثبتت الدراسة أنَّ هذا التنوُّع تم عبر طفرات مختلفة في منطقة وراثية محددة على الكروموسوم الـ 13 للإناث.