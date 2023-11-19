عملية إعارة الموظفين تؤدي إلى الابتكار

المصدر: دبي ـ البيان

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في دراسة حديثة لمجلّة «الإدارة الاستراتيجية»، قادها رئيس مجموعة لوفتهانزا للابتكار لينوس داهلاندر، بالتعاون مع باحثين من جامعة آرهوس الدنماركية، وكلية وارويك للأعمال البريطانية، وجامعة بوكوني الإيطالية، وجدوا أنَّ الموظفين المعارين إلى الشركات يقدمون الأفكار الجديدة، ويؤثرون على الموظفين الدائمين لفعل الأمر ذاته.

وتشير الدراسة إلى أنَّ الاستفادة من الموظفين المعارين غالباً ما يعزز قبول الأفكار المبتكرة، ويقدم رؤى قيمة للعاملين في مجال العلوم والابتكار.

يقول داهلاندر: «لقد اكتشفنا أن هؤلاء الموظفين لا يطرحون أفكاراً جديدة على الطاولة فحسب؛ بل إنّهم يحفّزون آثار التعلم غير المباشرة داخل المؤسسة، مما يؤثر على الموظفين الدائمين لاختيار المزيد من الأفكار الجديدة».