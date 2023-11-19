34 ذئباً في مرمى نيران صيادي سويسرا

المصدر: (جنيف - د ب أ)

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أعلن مستشار الأمن في ولاية فاليه السويسرية، فردريك فافر، أول من أمس ، أن الولاية تخطط لإطلاق النار على 34 ذئباً تعيش هناك، وفي المناطق المجاورة.

ويُعتقد أن المنطقة موطن لما بين 90 إلى 120 ذئباً.

وتقدم مسؤولو المنطقة بطلب للمكتب الاتحادي للبيئة من أجل ترخيص بإطلاق النار، بغية التخلص منها، وضمان عدم ازدياد أعدادها.

وفي الخطوة المقبلة، سوف يتم تدريب الصيادين بشكل خاص لإطلاق النار على الذئاب.

وعادة ما يتم منح التراخيص إذا كان هناك عدد كبير من الهجمات على قطعان الماشية خلال فترة زمنية معينة.

وعقب تخفيف قواعد الصيد، من الممكن أيضاً اللجوء إلى الإعدام الوقائي إذا ما اعتبر قطيع من الذئاب تهديداً. وهناك اعتقاد أن البلاد تضم ما إجماليه 240 ذئباً.