برغم انفجار «ستارشيب».. رئيس «ناسا» يهنئ فريق «سبايس إكس»

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنَّأ بيل نيلسون، رئيس وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، فريق «سبايس إكس» بإحراز تقدم في الرحلة التجريبية اليوم، برغم انفجار صاروخ «ستارشيب» العملاق.

وأوضح نيلسون أن المحاولة أظهرت تقدماً، قائلاً عبر منصة «إكس»: «تهانينا للفرق التي أحرزت تقدماً في الرحلة التجريبية اليوم».

وأضاف: «رحلات الفضاء هي مغامرة جريئة تتطلب روح القدرة على العمل والابتكار الجريء»، واصفاً اختبار اليوم بأنه «فرصة للتعلم، قبل التحليق مجدداً».

وأحرزت شركة «سبايس إكس»، اليوم، تقدماً في الإطلاق التجريبي الثاني لصاروخها العملاق «ستارشيب»، إذ انفصلت طبقتاه بنجاح، لكنهما انفجرتا بعد فترة وجيزة فوق المحيط.

وقال أحد المعلّقين على البث المباشر الرسمي لـ«سبايس اكس»: «يا له من يوم ناجح مذهل»، برغم أن طبقة الدفع النفاث «سوبر هيفي» بمحركاتها الـ33، ومركبة «ستارشيب» الموضوعة أعلاها التي أعطت اسمها للصاروخ بكامله، شهدتا «فككاً سريعاً غير مخطط له»، وفق تعبير الشركة.

وكان أكبر صاروخ تم إنشاؤه على الإطلاق، الذي يأمل إيلون ماسك أن يُستخدم يوماً في مشاريعه لاستكشاف المريخ، قد انطلق من قاعدة ستاربايس التابعة للشركة في بوكا تشيكا بولاية تكساس، بعيد الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ).

وعلى عكس المحاولة السابقة في أبريل، انفصلت الطبقتان بنجاح، لكنهما انفجرتا بعد ذلك بفارق زمني بسيط.

وقالت عالمة الفضاء لورا فورشيك إن الرحلة التجريبية شكّلت نجاحاً جزئياً رائعاً، موضحةً أن النتيجة «تجاوزت توقعاتي».

وبالمقارنة مع المحاولة الأولى لرحلة مركبة الفضاء التجريبية الأولى في أبريل، تمكنت المركبة الفضائية من أداء المهمة المنوطة بها في الفضاء بشكل أكبر، إذ انفصلت الطبقتان بنجاح قبل انفجارهما.