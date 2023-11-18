بنك يحوّل 80 مليون جنيه إسترليني لعملائه بالخطأ

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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حوَّل بنك هندي مبلغاً يصل إلى8.2 مليارات روبية (80 مليون جنيه إسترليني) إلى حسابات عملائه عن طريق الخطأ.

وكشف البنك، الذي يتخذ من كولكاتا (شرقي الهند) مقراً له، أنه يسعى لاستعادة المبلغ المفقود، مؤكداً أنه نجح في استعادة 79% منه (62 مليون جنيه إسترليني)، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأوضح البنك التجاري المتحد (UCO) أن خطأ في خدمات التحويل عبر الإنترنت كان وراء تلك الواقعة الغريبة، مشيراً إلى أنه يحقق في المشكلة الفنية الداخلية التي أثرت في خدمة الدفع الفوري (IMPS) خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري.

وتُستعمل خدمة الدفع الفوري لإرسال واستقبال الأموال على الفور من خلال تطبيقات الهاتف أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ويتم تشغيل المنصة من قِبل شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI).

وقال البنك، في بيان: «من خلال اتخاذ خطوات استباقية مختلفة، حظر البنك حسابات المتسلِّمين، وتمكَّن من الاحتفاظ واسترداد نحو 6.49 مليارات روبية (62 مليون جنيه إسترليني) من أصل 8.2 مليارات روبية (80 مليون جنيه إسترليني)، وهو ما يمثل نحو 79 في المئة من المبلغ».

وأضاف أنه بدأ إجراءات لاسترداد المبلغ المتبقي، مشيراً إلى أنه أبلغ وكالات إنفاذ القانون بالحادثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد أن جميع الأنظمة الحيوية الأخرى جاهزة للعمل ومتوافرة، لافتاً إلى أنه يواصل تقديم خدمات آمنة ومؤمنة للعملاء.

وتابع: «لم يتم بعد التأكد من الأثر المالي، إن وُجد، الناجم عن ذلك، وسيعمل البنك على التأكد من ذلك».

وأعلن البنك عن انخفاض بنسبة 20 في المئة في صافي أرباحه إلى 4.02 مليارات روبية (38.9 مليون جنيه إسترليني) للربع المنتهي في سبتمبر 2023 مقارنة بـ5.05 مليارات روبية (48.9 مليون جنيه إسترليني) في الربع المقابل من العام الماضي.