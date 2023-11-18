انفجار ينهي الرحلة الثانية لمركبة «ستارشيب» الفضائية العملاقة

المصدر: أ ب

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أطلقت شركة «سبيس إكس» مركبتها الفضائية العملاقة «ستارشيب»، اليوم، لكنها فقدت المعزز ثم جزءاً آخر بعد دقائق من الطيران التجريبي.

وأرسل المعزز المركبة الفضائية نحو الفضاء، لكن الاتصال انقطع بعد 8 دقائق من الإقلاع من جنوب تكساس.

وأعلنت شركة «سبيس إكس» أن المركبة قد تعطلت.

وظهرت المشكلة عندما كانت محركات المركبة على وشك الانتهاء من الاشتعال لوضع المركبة على مسار حول العالم.

وقبل ذلك بدقائق، انفجر المعزز، ولكن ليس قبل انتهاء مهمته، ليضع المركبة في مسارها نحو الفضاء.

كان هدف إطلاق المركبة، التي يبلغ طولها 397 قدماً (121 متراً)، فوق خليج المكسيك، هو فصلها عن معززها وإرسالها إلى الفضاء.

واستهدفت «سبيس إكس» الوصول بمركبة الفضاء إلى ارتفاع 150 ميلاً (240 كيلومتراً)، وهو ارتفاع يكفي لإرسال المركبة الفضائية على شكل رصاصة حول العالم قبل الهبوط في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي بعد نحو ساعة ونصف الساعة من الإقلاع، أي أقل من رحلة حول مدار كامل.

والمركبة الفضائية هي أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق.

واستغرقت رحلتها الأولى في أبريل الماضي أربع دقائق، وسقط معززها في خليج المكسيك.

ومنذ ذلك الحين، أجرت شركة رجل الأعمال إيلون ماسك العشرات من التحسينات على المركبة ومحركاتها الـ33 بالإضافة إلى منصة الإطلاق.