وجهة سياحية مهمة في تشيلي «تخرج عن الخدمة»

المصدر: دبي - البيان

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أغلق نهر إكسبلورادوريس الجليدي، الذي يصنف أحد المواقع السياحية الأكثر شعبية في متنزه «لاغونا سان رافائيل» الوطني في تشيلي، وكان على مدى أعوام طويلة قبلة سياحية لآلاف المسافرين، بفضل مناظره الطبيعية الخلابة. ولكن بعد أسبوعين فقط من البحث، وجد علماء الهيدرولوجيا أن النهر الجليدي أصبح فجأة مضطرباً وخطيراً، لذلك منعت شركة الغابات الوطنية التشيلية المسؤولة عن المتنزهات الطبيعية «إلى الأبد» هواة الاستجمام في الجبال والمرشدين المحليين من زيارة لؤلؤة باتاغونيا هذه، وفق ما نقلت «كومسومولسكايا برافدا» الروسية.

وقالت إدارة الغابات في رسالة وجهتها إلى السياح: «هناك غموض فيما يتعلق بسلوك النهر الجليدي الذي يشكل خطراً على السياح». ويؤدي ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة إلى ذوبان الجليد، مما يجعله هشاً وغير مستقر، وقد انسلخت قطعة ضخمة من الجليد عن كتلة إكسبلورادوريس الرئيسية، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى. لكن السلطات لا تريد تحمل المزيد من المخاطرة.

فقد قدم النهر الجليدي خدماته للناس وسيكون الآن «في حالة راحة» حتى يذوب تماماً. ومع ذلك لا يزال أمام السياح بضعة عقود من الزمن للاستمتاع بهذا النهر الجليدي المخضرم عن بُعد، مع العلم أن متنزه «لاغونا سان رافائيل» يزوره أكثر من 20 ألف شخص كل عام.