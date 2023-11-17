طريقة جديدة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون

المصدر: دبي - البيان

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يقترح علماء جامعة نوفوسيبيرسك، طريقة لتكوين هيدرات الغاز باستخدام جزيئات الفضة النانوية، لاحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون، من أجل تقليل مستواه في الغلاف الجوي، وفق «تاس».

وهيدرات الغاز هي مركبات بلورية صلبة من الجليد والغاز، وتسمى أيضاً «الجليد القابل للاشتعال»، وحوالي 80 بالمئة من الغاز الطبيعي موجود في حالة هيدرات الغاز في رواسب المحيطات وفي الصخور والتربة الصقيعية؛ لذلك يدرس الباحثون إمكانية استخدام هيدرات الغاز لتخزين الغاز.

وتسمح الطريقة المقترحة باحتجاز ثاني أكسيد الكربون من غازات المداخن أو الغاز الناتج من الوقود الصلب أو السائل عن طريق التغويز.

ويسمح احتجاز ثاني أكسيد الكربون باستخدامه في الصناعات الكيميائية أو تخزينه.