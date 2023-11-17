التكنولوجيا تؤثر سلباً على الأطفال

المصدر: دبي – البيان

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توصلت دراسة حديثة نشرت نتائجها في مجلة «التعليم المبكر والتنمية»، إلى أن الوقت الذي يقضيه الأطفال في مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الكمبيوتر له تأثيرات سلبية طويلة المدى على وظائف دماغ الأطفال، وفقاً لمراجعة 23 عاماً من أبحاث التصوير العصبي.

وتوصل الفريق البحثي، الذي يضم خبراء من جامعة هونغ كونغ التعليمية، وخبراء من جامعة شنغهاي للمعلمين في الصين، وجامعة ماكواري في أستراليا، إلى هذه النتيجة بعد تحليل 33 دراسة تستخدم تكنولوجيا التصوير العصبي لقياس تأثير التكنولوجيا الرقمية على أدمغة الأطفال تحت سن 12 عاماً، بإجمالي أكثر من 30 ألف مشارك.