قمر اصطناعي لمراقبة المحيطات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أمس، أنها أطلقت بنجاح قمراً اصطناعياً من جيل جديد لمراقبة المحيطات، حسب «روسيا اليوم».

وقالت الشركة إنه تم إطلاق القمر الاصطناعي ووضع بمداره بنجاح. نفذت عملية الإطلاق من مركز جيوغوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية، واستخدم فيها صاروخ من نوع Long March-2C، وهذه هي العملية الـ 497 التي تستخدم فيها هذه الصواريخ لإطلاق الأقمار الاصطناعية. ولم تذكر الشركة اسم القمر، لكنها أشارت إلى أنه سيستعمل في مراقبة المحيطات ومراقبة الموارد المائية والبيئية.