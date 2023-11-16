اكتشاف هيكل كوني ضخم «يشبه الكرمة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن فريق دولي من علماء الفلك عن اكتشاف هيكل واسع النطاق، يتكون من 20 مجرة ضخمة على الأقل، وفق «فيز.أورغ».

ويبلغ حجم الهيكل، الذي يطلق عليه اسم «الكرمة الكونية»، نحو 13 مليون سنة ضوئية.

ويُنظر إلى الهياكل الضخمة والكثيفة للمجرات على أنها أسلاف لعناقيد المجرات، وهي الأنظمة الأكثر ضخامة المرتبطة بالجاذبية في الكون؛ ولذلك فإن اكتشاف الهياكل الجديدة من هذا النوع ودراستها بالتفصيل أمر أساسي لفهمنا لتكوين المجرات وتطورها.

والآن، اكتشفت مجموعة من علماء الفلك، بقيادة شووين جين من الجامعة التقنية في الدنمارك، هيكلاً جديداً من هذا النوع، وهو هيكل كبير يشبه الكرمة، ومن هنا جاء اسم «الكرمة الكونية».

وتظهر الملاحظات أن «الكرمة الكونية» عبارة عن بنية طويلة وكبيرة للغاية، يبلغ طولها نحو 13.04، وعرضها 0.65 مليون سنة ضوئية؛ ولذلك فإن هذا الهيكل أكبر بكثير من التجمعات المجرية المدمجة الأخرى والعناقيد الأولية عند انزياحات حمراء أعلى من 3.0.

ووجدت الدراسة أن «الكرمة الكونية» تتكون من ما لا يقل عن 20 مجرة ضخمة وست مجرات ذات كثافة زائدة، ما يسهم في كتلة إجمالية عند مستوى 260 مليار كتلة شمسية.