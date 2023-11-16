عمره 9 أعوام .. اعتقال سيدة استغلت طفلها في توصيل المخدرات

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألقت السلطات الايطالية القبض على سيدة /35 عاما/ في بلدة أندريا بجنوب البلاد، بتهمة استغلال ابنها /9 أعوام/ لتوصيل المخدرات.

وقالت الشرطة، اليوم الخميس، إن السيدة استغلت الطفل فيما لا يقل عن ثماني مرات، لتوصيل مخدرات غير قانونية لعملاء، والحصول على أموال في المقابل.

وجرى اكتشاف العملية بعد أن تم إلقاء القبض على شريك حياة السيدة، متلبسا، أثناء اتجاره في المخدرات.

وبالإضافة إلى الكوكايين، تم أيضا ضبط العديد من الأسلحة في شقة الرجل /50 عاما/.

إلا أن الشرطة قالت إنه كان قادرا على الاستمرار في القيام بصفقات المخدرات من داخل السجن. وخلال عملية المراقبة، قام المحققون بتعقب السيدة.