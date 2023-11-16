الغلاف الجوي للمريخ يتوهج باللون الأخضر لأول مرة على الإطلاق

المصدر: البيان

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رصد العلماء توهج الغلاف الجوي للمريخ باللون الأخضر لأول مرة على الإطلاق، في طيف الضوء المرئي، في ظاهرة تسمى التألق الجوي أو الوهج الجوي أو الهوائي (أو توهج النهار أو توهج الليل، اعتمادا على الساعة التي يظهر فيها).

وأوضح العلماء أن هذا التأثير يحدث في كوكب الأرض أيضاً، وتشترك في بعض أوجه التشابه مع الأضواء الشمالية (أو الشفق القطبي)، إلا أنها ظاهرة مختلفة ولها أسباب مختلفة.

ويحدث توهج الليل، على وجه الخصوص، عندما تتحد ذرتان من الأكسجين لتكوين جزيء أكسجين، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية. وعلى المريخ، يحدث هذا على ارتفاع حوالي 31 ميلا (50 كم). وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

وبالمقارنة، يحدث الشفق القطبي عندما تصطدم الجسيمات المشحونة من الشمس بالمجال المغناطيسي للأرض.

واشتبه العلماء في وجود توهج هوائي على المريخ منذ نحو 40 عاما، لكن المراقبة الأولى حدثت قبل عقد من الزمن بواسطة المركبة الفضائية "مارس إكسبريس" (Mars Express) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي اكتشفت هذه الظاهرة في طيف الأشعة تحت الحمراء. ثم، في عام 2020، لاحظ العلماء هذه الظاهرة في الضوء المرئي باستخدام مسبار ExoMars التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ولكن في وضح النهار المريخي وليس في الليل. والآن، تمكن العلماء من رصد هذه الظاهرة ليلا باستخدام ExoMars.