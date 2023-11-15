صوت غامض هز المنازل في نيو إنغلاند

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد سكان نيو إنغلاند الأمريكية أنهم سمعوا صوتاً «غريباً»، مساء يوم 20 أكتوبر، أدى إلى هز المنازل والنوافذ لمدة 12 ثانية على الأقل، وفقاً للتقارير، حسب «ديلي ميل».

وسجلت الأجهزة الفلكية بجامعة هارفارد الضوضاء، ووجدت أنها لا تشبه أي شيء صادر عن الطيور أو الطائرات أو الرياح.

وحقق عالم فيزياء صيد الكائنات الفضائية، والرئيس السابق لعلم الفلك بجامعة هارفارد، آفي لوب، في مصدر «الصوت الغريب».

وقرر لوب أن جسماً غريباً أطلق طاقة متفجرة تعادل 2400 رطل من مادة «تي إن تي»، تم اكتشافها من مسافة تزيد على 10 أميال.

وكان الصوت يتحرك بسرعة 1115 قدماً في الثانية، عندما اكتشفه مرصد في كامبريدج بولاية ماساتشوستس.

وقرر لوب أن مصدر الطاقة جاء على الأرجح من انفجار نيزك بعرض ميل خلال وابل «أوريونيد» الذي بلغ ذروته في المنطقة يوم 21 أكتوبر.

وسجل مرصد مشروع «جاليليو» الذي أنشأه لوب، الحدث باستخدام ميكروفون عملاق فائق الحساسية قام بتركيبه على سطح أحد المباني في حرم جامعة هارفارد.