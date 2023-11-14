صور عمرها 100 عام تكشف عن تراجع الأنهار الجليدية

المصدر: دبي - وكالات

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باستخدام مزيج من الصور الجوية التاريخية وصور الأقمار الصناعية لغرينلاند، قام العلماء بتحليل حركة أكثر من 1000 نهر جليدي محيطي من عام 1890 إلى عام 2022، وفق «سبيس».

ومن المؤسف أن النتائج كانت قاتمة، حيث أشار العلماء إلى أن معدل تراجع هذه الأنهار الجليدية المحيطية قد تضاعف خلال العشرين عاماً الماضية.

وأوضحت لورا لاروكا، عالمة المناخ والجغرافيا المكانية التي عملت كمؤلفة أولى للدراسة، النتائج في بيان: «تمثل الأنهار الجليدية المحيطية نحو 4% فقط من إجمالي المساحة المغطاة بالجليد في غرينلاند، لكنها تساهم بنسبة 14% من فقدان الجليد الحالي في الجزيرة، وهو جزء كبير بشكل غير متناسب. إذا نظرت عالمياً إلى جميع الأنهار الجليدية التي تختلف عن الغطاء الجليدي في غرينلاند والقطب الجنوبي، فستجد أنها ساهمت بنحو 21% من الارتفاع الملحوظ في مستوى سطح البحر خلال العقدين الماضيين؛ لذا، فإن هذه الكتل الجليدية الأصغر حجماً تمثل جزءاً مهماً من مشكلة مستوى سطح البحر».

وكانت الصور الجوية التاريخية لغرينلاند حاسمة في تحليل الفريق.