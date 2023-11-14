لندن: حريق بأحد المنازل يودي بحياة 5 أفراد من بينهم ثلاثة أطفال

المصدر: د ب ا

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لقي خمسة أفراد من عائلة واحدة حتفهم، من بينهم ثلاثة أطفال، جراء حريق في منزل بغرب لندن.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن إدارة الإطفاء في لندن قولها إنه تم ارسال 10 سيارات إطفاء ونحو 70 من رجال الإطفاء لإخماء الحريق في "تشانيل كلوز" في "هونسلو" الساعة 1026 مساء أمس الأحد.

وأوضحت أن الحريق تسبب في تدمير الطابق الأرضي والطابق الأول من المنزل وألحق أضرارا بجزء من السقف.

وقالت إدارة الإطفاء إنه تم إعلان وفاة خمسة أشخاص في الطابق الأول في مكان الحريق.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إنه يعتقد أن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم في الحريق وإنه يعتقد أن كل الضحايا من نفس العائلة.