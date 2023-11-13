حمم بركان صقلية ترتفع 4.5 كيلومترات

المصدر: صقلية - د ب أ

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أطلق أكبر بركان نشط في جزيرة صقلية، كميات كبيرة من الحمم المتوهجة إلى السماء، أول من أمس، حيث وقعت الجزيرة الإيطالية الكائنة في البحر المتوسط، مرة أخرى، تحت سيطرة جبل إتنا.

وأفاد المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، بأن عموداً كبيراً من الرماد والحمم، وصل إلى ارتفاع 4.5 كيلومترات في السماء، فوق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3300 متر.

ووقعت عدة انفجارات، كما هطلت أمطار من الرماد على العديد من البلدات القريبة من جبل إتنا، مثل ميلو وزافيرانا إتنا.

ولم ترد تقارير فورية عن حدوث ضرر كبير، وتواصلت العمليات في مطار الجزيرة في كاتانيا بدون توقف.