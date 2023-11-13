أتاهتهم «خرائط غوغل» فأنقذتهم الطوافات من الجبال والغابات

المصدر: دبي - البيان

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نصحت مجموعة مختصة بالإنقاذ في كندا المتسلقين باستخدام خريطة وبوصلة ورقية بدلاً من الخرائط الإلكترونية، بعدما قالت إنه تم إنقاذ متسلقين اثنين بواسطة الطوافات كانا اتبعا على الأرجح دروباً وهمية على تطبيق «خرائط غوغل». وقالت المجموعة عبر فيسبوك إن خرائط غوغل، وبعد تقديم شكوى، عمدت إلى إزالة دروب وهمية في منطقة شديدة الانحدار بمقاطعة «بريتيش كولومبيا» في كندا، على الجبل المطل على فانكوفر.

وأضافت المجموعة: إنها أرسلت منذ أيام طائرة هليكوبتر وفريق إنقاذ إلى الجزء الخلفي من الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه 1185 متراً ومغطى بالأشجار الكثيفة، لمساعدة متسلق عالق لا يمتلك ضوءاً ولا يمكن رؤيته تحت كثافة غطاء الأشجار، بحسب تقرير صحيفة «نيويورك تايمز».

وقالت مجموعة North Shore Rescue إن المتسلقين في عملية الإنقاذ «ربما حاولوا اتباع درب على خرائط غوغل غير موجود». وأشارت المجموعة إلى أن «استخدام تطبيقات مثل Google Maps في البرية ليس مناسباً»، على الرغم من أن التطبيقات المصممة خصيصاً للتسلق والدروب مقبولة أكثر من غيرها.