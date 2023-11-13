نباتات وحيوانات عديدة في أوروبا مهددة بالانقراض

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد علماء بيئة في خلاصات دراستهم حالات 14.6 ألف نوع من النباتات والحيوانات الأوروبية، المدرجة في الكتاب الأحمر، أن حوالي 19 بالمئة منها معرضة لخطر الانقراض.

وتشير مجلة «PLoS One»، إلى أنه، ووفقاً للباحثين المعنيين، هناك 27 بالمئة من النباتات و24 بالمئة من اللافقاريات في أوروبا معرضة للانقراض.

وجاء في التقرير الذي أعده فريق علماء دولي برئاسة أكسل هوشكيرش المشرف على المتحف الوطني للتاريخ في لوكسمبورغ: «أظهرت نتائج تحليلنا لحالة أكثر من 14.6 ألف نوع من النباتات والحيوانات الأوروبية المدرجة في الكتاب الأحمر إلى أن 19 بالمئة منها معرض لخطر الانقراض، بما في ذلك 27 بالمئة من أنواع النباتات و24 بالمئة من أنواع اللافقاريات و18 بالمئة من أنواع الفقاريات».

وقد أظهر الجمع بين نتائج ملاحظات المجموعات الفردية من النباتات والحيوانات اختفاء 50 نوعاً من النباتات والحيوانات الأوروبية خلال العقود القليلة الماضية، ويعتبر 75 نوعاً آخر منقرضاً. وتبلغ نسبة الأنواع المهددة بالانقراض على المدى القريب أو المتوسط 19 بالمئة من إجمالي عدد النباتات والحيوانات المدرجة في الكتاب الأحمر.

ووفقاً للباحثين، أكثر النباتات والحيوانات المعرضة للانقراض هي التي تعيش في المناطق الجبلية العالية في أوروبا، بما في ذلك جبال البلقان وجبال الألب، حيث تتركز مناطق توطن الأنواع الحيوانية والنباتية في أوروبا. ويعود اختفاؤها المتسارع إلى حد كبير إلى تزايد استخدام البشر لهذه المناطق البيئية، في حين يلعب تغير المناخ دوراً ثانوياً في هذه العمليات. ويشير الباحثون إلى أن حوالي 2.1 ألف من النباتات والحيوانات التي درسوها موجودة فقط في أوروبا. لذلك يجب أخذ هذه المسألة بالاعتبار عند وضع التدابير والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي في هذه المناطق.