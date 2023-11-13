تعليقاً على أزمة اللاجئين.. إيلون ماسك يتنبأ بحرب أهلية في أوروبا

المصدر: البيان

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تنبأ رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بأن أوروبا تسير في اتجاه حرب أهلية.

وقال ماسك في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي الذي يملكه "إكس": "أوروبا تتجه نحو حرب أهلية". مرفقاً تدونته برابط لخبر نشرته صحيفة "التايمز" مفاده: "بريطانيا تبتكر طريقة لتتبع المهاجرين وتحديد موقعهم".

وجاء تعليق ماسك هذا رداً على مقاطع فيديو للاشتباكات في المملكة المتحدة بين مواطني البلاد والمهاجرين، وكذلك تصريح أحد مستخدمي الشبكات الاجتماعية بأن "المسؤولين الفاسدين في الاتحاد الأوروبي يستحقون الفوضى التي يريدونها".

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد اشارت إلى فضيحة دبلوماسية بين قادة الدول الأوروبية خلال القمة غير الرسمية في مدينة غرناطة الإسبانية، نتيجة خلافات حول التعامل مع تدفق المهاجرين.