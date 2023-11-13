الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود
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أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود.
وصدر عن الديوان الملكي السعودي البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ سعود بن محمد بن فهد بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الاثنين الموافق 29 / 4 / 1445هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.