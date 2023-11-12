قائمة من عشاء تايتانيك تباع بـ 103 آلاف دولار

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بيعت قائمة عشاء من الدرجة الأولى في سفينة تايتانيك التي غرقت في العام 1912، مقابل 84 ألف جنيه استرليني (103 آلاف دولار)، وفق ما أعلنت دار "هنري آلدريدج أند صن" البريطانية للمزادات الأحد.

ولقي أكثر من 1500 من ركاب وأفراد طاقم تايتانيك حتفهم عندما غرقت السفينة التي أبحرت من مدينة ساوثهامبتون الانجليزية متجهة إلى نيويورك بعد اصطدامها بجبل جليدي مساء 14 أبريل 1912.

وتضمنت القائمة التي قدرت قيمتها بما بين 50 ألفا و70 ألف جنيه استرليني أطباق عشاء بما فيها المحار ولحم الضأن بالنعناع وبط بالصلصة، وهي مؤرخة يوم 11 أبريل، بعيد مغادرة السفينة.

وقال أندرو آلدريدج من دار المزادات إنه رغم عمليات البحث التي أجريت مع العديد من هواة جمع القطع المتعلقة بتايتانيك "لسنا على علم بوجود أي نسخ أخرى لقائمة من عشاء الدرجة الأولى ليوم 11 أبريل".

وعثر على هذه الوثيقة الثمينة في ألبوم صور يعود إلى الستينات بعد وفاة لين ستيفنسون وهو مؤرخ في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا.