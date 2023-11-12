التوصيل بـ«الدرونز» أو «الروبوتات» غير محبب

المصدر: (دبي - البيان)

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في دراسة حديثة نُشرت في مجلة «ساينتفيك ريبورتس» التابعة لمجلة نيتشر العلمية المرموقة، وجدت أنَّ المستهلكين مستعدون لتلقّي طلبات التوصيل عبر المركبات ذاتية القيادة، أكثر من تلقّيها بالطائرات بدون طيار «الدرونز» أو الروبوتات.

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة نورث وسترن الأمريكية، فإنه رغم استعداد الناس لقبول السيارات ذاتية القيادة كبديل لموظف التوصيل، فإنَّ الدرونز والروبوتات لم تكن خياراً محبباً للمستهلكين.

كما وجد الباحثون أيضاً أن المستهلكين المهووسين بالتكنولوجيا كانوا أكثر قبولاً لتقنيات المستقبل القريب من السكان الأقل دراية بالتكنولوجيا.