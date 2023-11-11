جهود لإنقاذ قرد الأسد الذهبي المهدد بالانقراض في البرازيل

المصدر: أ ب

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شارك متطوعون في جهود توسيع مواطن أكثر الأنواع المهددة بالانقراض المعبرة عن ريو دي جانيرو- قرد الأسد الذهبي.

والقرد الصغير الشهير بلونه النحاسي ويكلل وجهه عرف حريري يمكن العثور عليه فقط في هذا الجزء من الغابة الأطلنطية في البرازيل، التي دمرها التصحر المتفشي على مدار عدة قرون.

وزرعت منظمة قرد الأسد الذهبي 300 شجرة ستشكل في النهاية ممرا أخضر يربط جزئين من الغابة معا.

وهذه أحدث جهود مبادرات التشجير وتنمية الغابات التي يقودها نشطاء بيئيون لتوفير موطنا أكبر للقردة.