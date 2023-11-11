محار وسلمون ولحم وبط .. تفاصيل فاتورة عشاء ركاب تيتانيك قبيل الكارثة

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كشفت قائمة فريدة من نوعها لسفينة تيتانيك، والتي ستطرح للبيع في نهاية هذا الأسبوع، عن المأكولات اللذيذة التي تم تقديمها على متن السفينة المنكوبة قبل ثلاثة أيام فقط من اصطدامها بجبل جليدي في رحلتها الأولى عبر المحيط الأطلسي، حيث لم يكن العشاء الأخير تمامًا لركاب الدرجة الأولى على متن سفينة تيتانيك ولكنه كان قريبًا جدًا من لحظات النهاية الدراماتيكية.

من المتوقع أن تباع الفاتورة بمبلغ يصل إلى 70 ألف جنيه إسترليني، وتطرح فاتورة بعض الأسئلة المثيرة للاهتمام: من بينها، من الذي تناول قائمة الطعام أثناء صنع قوارب النجاة، وما هو بودنغ فيكتوريا؟

والإجابة الثانية أسهل. الحلوى المسلوقة التي تم تقديمها مصحوبة بالمشمش والآيس كريم الفرنسي في ذلك المساء، مصنوعة من خليط الدقيق والبيض والمربى والتفاح والكرز والسكر والتوابل، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

في 11 أبريل، تم تقديم المحار وسمك السلمون ولحم البقر والبط والدجاج مع البطاطس والأرز والجزر الأبيض المهروس. جميع الأطباق مدرجة على بطاقة مبللة بالمياه.

وذكرت دار المزادات البريطانية "Henry Aldridge and Son Ltd"، أنّ قائمة الطعام هذه تعرّضت للمياه بشدة، واختفت بعض حروفها جزئيًا، قبل أن ينتهي بها المطاف على الأرجح، في شمال المحيط الأطلسي لفترة من الزمن، عقب غرق سفينة "تايتانيك" في الساعات الأولى بتاريخ 15 أبريل من عام 1912.

قائمة الطعام إلى جانب قطع أخرى نادرة من تيتانيك بما في ذلك بطانية سطح الترتان ستعرض في المزاد. كما أن ساعة الجيب الخاصة بسايناي كانتور، وهو مهاجر روسي كان مسافرا إلى الولايات المتحدة في الدرجة الثانية، تشير إلى لحظة دخوله المياه، ثم وفاته لاحقا.

ويعتقد أندرو ألدريدج، مدير دار المزادات، أنه على الرغم من أن بعض قوائم الطعام الأخرى من الدرجة الأولى نجت من الكارثة التي راح ضحيتها 1500 شخص، إلا أنه لم يتم التوصل لأي منها.

في المزاد، تنقسم تذكارات تيتانيك إلى فئات واسعة، ولكل منها حالة مختلفة. تم انتشال بعضها من الحطام، وبعضها مملوك للناجين، والبعض الآخر، مثل قائمة العشاء الفاخرة في 11 أبريل، من المحتمل أن يكون قد تم الحصول عليها من السفينة كتذكارات.

بالنسبة لهاري بينيت، الأستاذ المشارك في التاريخ البحري في جامعة بليموث، فإن العناصر التي يُعتقد أنه تم انتشالها من جثث الضحايا كانت مثيرة للقلق بشكل خاص وتثير "مسألة تتعلق بالأخلاق الشخصية".