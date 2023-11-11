مادة جديدة كالصابون لتصميم البطاريات

المصدر: (دبي - البيان)

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طور علماء مادة جديدة واعدة تستخدم في تصميم البطاريات، تعمل بطريقة مشابهة للصابون في إزالة الشحوم والأوساخ، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وأوضحت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Materials، أن الإلكتروليتات المحلية عالية التركيز (المنحل بالكهرباء)، يمكن أن تكون «القطعة المفقودة» التي تفتح الباب بالكامل لتصميم بطاريات تدوم لفترة أطول.

وقد يكمن مفتاح البطاريات طويلة الأمد، في فهم كيفية تخلص الصابون من الأوساخ، حيث يشكل هياكل صغيرة تسمى المذيلات، التي تعمل كجسر بين الماء وما يتم تنظيفه عن طريق لفها في هياكل صغيرة.

وقال علماء من جامعة براون، إن عملية مماثلة تحدث في إلكتروليتات موضعية عالية التركيز، توصف بأنها واحدة من أكثر المواد الواعدة لتصميم البطاريات.