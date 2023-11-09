اعتقال فتيين هدَّدا مدرسة في ألمانيا بسلاحين مزيَّفين

المصدر: أ ف ب

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اعتقلت الشرطة الألمانية في هامبورغ (شمال)، أمس، فتيين في الـ12 و13 من العمر، وضبطت سلاحين مزيفين على ما يبدو، بعد إخلاء مدرسة إثر تهديد معلمة من قبل مسلحين مفترضين.

وبعد إخلاء المدرسة الواقعة في منطقة بلانكنيز وتفتيشها من قبل 400 شرطي، أوقفت قوات الأمن أربعة فتيان على بعد نحو ستة كيلومترات (اثنان يبلغان من العمر 12 عاماً، وواحد في الـ13 من العمر، وآخر في الـ14)، في إطار عملية تدخل أخرى، وفقاً لبيان للشرطة.

وكتبت الشرطة: «اتضح أن الفتى البالغ 12 عاماً، والآخر البالغ 13 عاماً، قد يكونان المطلوبين (بعد تهديد المعلمة)».

وأضافت: «كما ضبطت الشرطة سلاحين يبدو أنهما مزيفان».

وبدأت الحادثة ظهراً باتصال طارئ بدائرة الشرطة أجراه ممثل المدرسة. ووفقاً لعناصر التحقيق الحالية، دخل صبيان إلى فصل دراسي وهددا مدرسة بسلاح، كما افادت الشرطة في بيانها.

وتابعت: «ثم هرب الفتيان إلى وجهة مجهولة».

وعند وصولها إلى المدرسة، أجلت الشرطة جميع الطلاب، ونقلتهم في حافلات إلى ثكنة قريبة، ونفَّذت عمليات تفتيش انتهت قرابة الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي.

وتوجهت وحدة تدخل خاصة تابعة للشرطة إلى المدرسة.