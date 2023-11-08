نسخة روبوتية من كائن بحري عتيق

المصدر: دبي - البيان

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استخدم باحثو قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية، الأدلة الأحفورية لتصميم نسخة روبوتية ناعمة طبق الأصل من الجنبة الجنبية، وهو كائن بحري كان موجوداً منذ ما يقرب من 450 مليون عاماً، ويُعتقد أنه كان واحداً من أولى شوكيات الجلد القادرة على الحركة باستخدام جذع عضلي.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في «بي إن إيه إس» فإن الباحثين استخدموا «سوفتبوتيكس» وهي طريقة استخدام المواد اللينة لبناء أطراف وزوائد روبوتية مرنة، لفهم العوامل الميكانيكية الحيوية التي دفعت التطور باستخدام الكائنات الحية المنقرضة.

وباستخدام الأدلة الأحفورية لتوجيه تصميمهم ومزيج من العناصر المطبوعة ثلاثية الأبعاد، والبوليمرات لتقليد البنية العمودية المرنة للكائن البحري، أثبت الفريق أن الجنبيات كانت على الأرجح قادرة على التحرك فوق قاع البحر عن طريق جذع عضلي دفع الحيوان إلى الأمام، لكن لا يوجد لها مثيل في الوقت الحالي.