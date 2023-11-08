وفاة وإصابة 23 تلميذاً دهستهم سيارة أمام مدرسة في مصر

المصدر: د ب ا

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لقي تلميذان بمدرسة ابتدائية مصرية حتفهما وأصيب 21 أخرون، اليوم الأربعاء، دهستهم سيارة مسرعة أثناء وقوفهم أمام مدرسة بمدينة "السادس من أكتوبر" في محافظة الجيزة.

وقالت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في بيان صحفي، إنها تلقت بلاغا بالحادث حيث انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ إلى الموقع حيث تبين أنه أثناء خروج التلاميذ من المدرسة ووقوفهم أمام المدرسة دهستهم سيارة ميكروباص مسرعة ما أدى إلى وفاة تلميذين وإصابة 21 آخرين.

وأشارت إلى أنه تم نقل الجثتين للمشرحة ونقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد وأكتوبر العام وتولت النيابة التحقيق.