بعد 265 عاماً.. فتح رسائل حب فرنسية صادرتها بريطانيا

المصدر: (دبي – البيان)

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وفقاً لنتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة «أناليس» الفرنسية، وبعدما أمضى البروفيسور رينو موريو من كلية التاريخ بجامعة كامبريدج، أشهراً في فكّ رموزها وأحرفها، تم الكشف أخيراً عن رسائل الحبّ الفرنسية، التي كُتبت في سنتي 1757 و1758، واستولت عليها البحرية الملكية البريطانية، في حرب السنوات السبع، وتم نقلها إلى الأميرالية في لندن ولم يتم فتحها قط.

وتتضمن الرسائل، التي يبلغ عددها أكثر من 100 رسالة وأرسلتها خطيبات البحّارة الفرنسيين وزوجاتهم وأولياء أمورهم وإخوتهم، رؤى نادرة للغاية ومؤثرة عن الحب والحياة والمشاجرات العائلية، للجميع من الفلاحين المسنين إلى زوجات الضباط الأثرياء. كما توفِّر الرسائل أدلة جديدة عن النساء والعمال الفرنسيين، إضافة إلى أشكال مختلفة من القراءة والكتابة.