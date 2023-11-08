المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكّن العلماء من إثبات قدرة الفئران على التفكير بأشياء معينة في أماكن محددة. وهذا كان الجزء الأصعب من التجربة، وفق «تاس».

أظهر العلماء الأمريكيون من معهد «هوارد هيوز» الطبي أن الفئران لديها مخيلة مكانية، ويمكنها أن تتخيل بنفسها، وهي تتحرك في مكان مألوف أو تحرك أشياء فيه. ولمعرفة ذلك قام العلماء بتطوير واجهة خاصة بين الدماغ والحاسوب الإلكتروني تسمح لهم بدراسة نشاط الحصين لدى الفئران. ونشرت نتائج الدراسة في مجلة «ساينس».

الأمر يتعلق بالقدرة على إغماض العينين وتخيل قيادة السيارة عبر المدينة إلى نقطة معينة. ويعتقد أن القدرة على جلب مثل هذه السيناريوهات إلى الذهن أمر بالغ الأهمية لقدرة البشر على التخطيط للمستقبل.

لكن هذه قد لا تكون مجرد سمة بشرية، ويبدو أن الفئران قادرة أيضاً على «تخيل» الحركة. وقد تم نشر مقال علمي في المجلة، حيث قامت الفئران المدربة على التنقل في بيئة افتراضية بتنشيط الدوائر العصبية نفسها أثناء الحركة مقابل المكافأة، وحتى عندما كانت واقفة كانت تمثل مساراً مطلوباً. ويعتقد الباحثون أن الخرائط الذهنية لشخص ما يتم ترميزها في الحصين، وهي منطقة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة.