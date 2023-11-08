بيع ألماسة زرقاء نادرة مقابل 44 مليون دولار في جنيف

المصدر: د ب ا

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تم بيع ألماسة زرقاء نادرة مقابل 5ر39 مليون فرنك سويسري (8ر43 مليون دولار) في دار مزادات كريستي في جنيف الثلاثاء.

وتعد الألماسة التي تزن 61ر17 قيراطا ويطلق عليها اسم "بلو رويال" واحدة من أثمن عشر أحجار كريمة يتم بيعها في مزاد، وفقا لمتحدثة باسم دار المزادات.

ورسى المزاد اليوم الثلاثاء على جامع مقتنيات ثمينة خاص تفوق على مشاركين اثنين آخرين.

وذكرت دار كريستي أن "بلو رويال" التي ترصع خاتما، هي أكبر ماسة بلا عيوب باللون الأزرق الفاتح يتم عرضها في مزاد.

ولم يتم الكشف عن هوية بائع الخاتم. وذكرت دار كريستي أن ماسة "بلو رويال" كانت جزءا من "مجموعة خاصة مهمة" على مدار الخمسين عاما الماضية.