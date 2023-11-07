نشاط حراري عميق تحت جليد أكبر أقمار المشتري

المصدر: (دبي - البيان)

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خلص علماء إلى حقائق جديدة بشأن ما اكتشفته مركبة الفضاء «جونو» التابعة لـ«ناسا»، من أملاح ومركبات عضوية على سطح «غانيميد»؛ أكبر أقمار كوكب المشتري، وأكبر قمر في نظامنا الشمسي، خلال تحليق جوي لجونو في يونيو 2021، كما أفاد موقع روسيا اليوم.

إذ قال سكوت بولتون، الباحث الرئيسي في برنامج جونو من معهد أبحاث الجنوب الغربي في سان أنطونيو: «لقد وجدنا أكبر وفرة من الأملاح والمواد العضوية في التضاريس المظلمة والمشرقة عند خطوط العرض التي يحميها المجال المغناطيسي.

ويشير هذا إلى أننا نرى بقايا محلول ملحي عميق في المحيط وصل إلى سطح هذا العالم المتجمد». ويمكن أن يشير وجود هذه الأملاح والمركّبات العضوية إلى وجود نشاط حراري مائي عميق تحت السطح الجليدي لغانيميد. وكتب العلماء هذه الخلاصات في تقرير نشرته مجلة Nature Astronomy في 30 أكتوبر.